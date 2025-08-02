Türkiye, Formula 1 Yarış Takvimine Girmesi İçin Görüşmeler Sürdürüyor

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TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı, Türkiye'nin Formula 1 takvimine dönmesi için görüşmelerin devam ettiğini ve olumlu sonuçlar almak için umutlu olduklarını açıkladı.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Başkanı Eren Üçlertoprağı, Türkiye'nin yarış takvimine girmesi konusunda Formula 1 yönetimiyle görüşmelerin sürdüğünü belirtti.

Üçlertoprağı, TOSFED'in sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamasında "Devletimizin federasyonumuza verdiği yetki çerçevesinde Formula 1 yönetimiyle görüşmelerimizi sürdürüyor ve Türkiye Grand Prix'sinin dönüşü için sizlere olumlu haberler verebilmeyi umuyoruz. Son günlerde bazı sosyal medya hesaplarının paylaştığı, içerik ve telaffuz edilen rakamlar açısından doğru olmayan haberlere itibar edilmemesini özellikle rica ediyoruz. Sürecin umut ettiğimiz üzere olumlu yönde tamamlanması halinde bu durumu siz sevgili sporseverlerle paylaşmaktan mutluluk duyacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor
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