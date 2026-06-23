Türkiye, FIBA'nın Dünya Kupası Avrupa Elemeleri "güç sıralamasında" ilk sırada
FIBA, 2027 Basketbol Dünya Kupası Avrupa Elemeleri güç sıralamasında Türkiye'nin ilk sıradaki yerini koruduğunu açıkladı. Açıklamada, EuroBasket 2025 finalist kadrosundan 11 oyuncunun geri dönmesi ve Alperen Şengen'in varlığı vurgulandı.
Türkiye, FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Avrupa Elemeleri "güç sıralamasında" ilk sıradaki yerini korudu.
FIBA'dan yaptığı açıklamada "Kadroların açıklanması bize hiç şüphe bırakmadı. Türkiye, listenin başında kalmalıydı çünkü EuroBasket 2025'te finalistinin 12 oyuncusundan 11'i geri döndü. Alperen Şengün de dahil." ifadelerini kullandı.
Türkiye'yi sıralamada Fransa, İspanya, Sırbistan ve Polonya takip etti.
Kaynak: AA / Emre Aşıkçı