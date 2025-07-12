Türkiye, FIBA 18 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası'nda İsrail'i Yendi
Türkiye, FIBA 18 Yaş Altı Kızlar Avrupa Basketbol Şampiyonası klasman maçında İsrail'i 66-57 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Millilerin en fazla katkı sağlayan oyuncuları arasında Tuana Vural ve Asya Barnes öne çıktı.
FIBA 18 Yaş Altı Kızlar Avrupa Basketbol Şampiyonası klasman maçında Türkiye, İsrail'i 66-57'lik skorla yendi.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlılar, müsabakaya Tuğçe Gürel, Ayşenaz Harma, Mina Berber, Yaren Düzcü ve Tuana Vural beşiyle başladı. Karşılaşmanın ilk yarısını 31-28 geride tamamlayan milliler, İsrail'i 66-57 mağlup etti.
Ay-yıldızlı takımda Tuana Vural 18 sayı, 7 ribaunt, 5 asist, Asya Barnes 20 sayı, 5 ribaunt ve Yaren Düzcü 11 sayı, 10 ribaunt ile oynadı. İsrail'de ise Maya Zilbershlag 25 sayı kaydetti.
Türkiye, son klasman maçında yarın Portekiz-Yunanistan maçının kazananı ile karşı karşıya gelecek.