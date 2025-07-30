Türkiye, FIBA 18 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda Çeyrek Finale Yükseldi
Türkiye, FIBA Erkekler 18 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda İsrail'i 78-67 yenerek çeyrek finale yükseldi. Genç milliler, karşılaşmaya etkili bir başlangıç yaparak ilk çeyreği önde tamamladı. Cengiz Coşkun 29, Mert Kocagözoğlu ise 21 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı.
Basketbol FIBA Erkekler 18 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye, son 16 turunda İsrail'i 78-67 yenerek çeyrek finale yükseldi.
Sırbistan'ın başkenti Belgrad ile aynı adı taşıyan salonda oynanan müsabakaya ay-yıldızlılar Mert Kocagözoğlu, Yücel Çağın Başaran, Yavuz Selim Kara, Cengiz Coşkun ve Rezon Elezay beşiyle başladı.
Karşılaşmanın ilk çeyreğini 22-14 önde tamamlayan genç milliler, devreye 36-27 üstün girdi. İkinci yarıya da iyi başlayan Türkiye, final periyoduna 60-48 önde gittiği müsabakayı, 78-67 kazanarak adını çeyrek finale yazdırdı.
İsrail karşısında milli takımda Cengiz Coşkun 29, Mert Kocagözoğlu, 21 sayı kaydetti.
Ay-yıldız takım, çeyrek finalde yarın İspanya ile karşı karşıya gelecek.