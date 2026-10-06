Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (TFFHGD): "Disiplin kurulumuz tarafından derneğimiz üyeleri Ferdi Karadoruk, Alican Sağlar ve Emre Kosif’in dernek üyeliğinden kesin olarak çıkarılmalarına (ihraçlarına) karar verilmiştir."Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (TFFHGD): "Disiplin kurulumuz tarafından derneğimiz üyeleri Ferdi Karadoruk, Alican Sağlar ve Emre Kosif’in dernek üyeliğinden kesin olarak çıkarılmalarına (ihraçlarına) karar verilmiştir.
Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (TFFHGD): "Disiplin kurulumuz tarafından derneğimiz üyeleri Ferdi Karadoruk, Alican Sağlar ve Emre Kosif'in dernek üyeliğinden kesin olarak çıkarılmalarına (ihraçlarına) karar verilmiştir."
Kaynak: İhlas Haber Ajansı