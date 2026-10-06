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Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (TFFHGD): "Disiplin kurulumuz tarafından derneğimiz üyeleri Ferdi Karadoruk, Alican Sağlar ve Emre Kosif'in dernek üyeliğinden kesin olarak çıkarılmalarına (ihraçlarına) karar verilmiştir."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı