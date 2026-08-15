Türkiye Extreme Kupası Bolu'da Başladı
Türkiye Extreme Kupası'nın ilk ayağı Bolu'da start aldı. BOLOFF tarafından düzenlenen organizasyonda 11 araç ve 22 yarışçı zorlu etaplarda mücadele edecek. Yarın sona erecek yarışın startına Vali Yardımcısı Erkan İsa Erat ve protokol üyeleri katıldı.
Türkiye Extreme Kupası'nın birinci ayağı Bolu'da start aldı.
Bolu Offroad Spor Kulübü (BOLOFF) tarafından düzenlenen organizasyonun startı, D-100 kara yolu üzerindeki bir alışveriş merkezinin önünden verildi.
Yarışın start programına Bolu Vali Yardımcısı Erkan İsa Erat, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Şube Müdürü Metin Gaffar, BOLOFF Başkanı Hakan Taşlı ve protokol üyeleri katıldı.
Türkiye Extreme Kupası'nın birinci ayağında 11 araç ve 22 yarışçı, zorlu etaplarda mücadele edecek.
Yarış, yarın sona erecek.
Kaynak: AA