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Extreme Bolu Yarışı Seremonik Startla Başladı

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BOLU’da, Türkiye Extreme Kupası’nın 1’inci ayağı olan Extreme Bolu Yarışı’nın seremonik startı Bolu’da gerçekleştirildi.

BOLU'da, Türkiye Extreme Kupası'nın 1'inci ayağı olan Extreme Bolu Yarışı'nın seremonik startı Bolu'da gerçekleştirildi.

Bolu Offroad Spor Kulübü tarafından düzenlenen Türkiye Extreme Kupası'nın seremonik startı, Bolu'da gerçekleştirildi. D-100 karayolunun Paşaköy mevkisinde düzenlenen törene Bolu Vali Yardımcısı Erkan İsa Erata, Gençlik ve Spor Şube Müdürü Metin Gaffar, BOLOFF Kulüp Başkanı Hakan Taşlı ve protokol üyeleri katıldı. Organizasyonda 11 araçla 22 yarışçı, zorlu etapta yarışacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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