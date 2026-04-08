Türkiye, EURO 2032'nin tek başına ev sahibi olabilir

UEFA, son dönemde İtalya'da yaşanan futbol krizleri nedeniyle 2032 Avrupa Şampiyonası’nı İtalya'dan alıp tek başına Türkiye’ye verebilir.

İKİ ÜLKEDE ORTAKLAŞA DÜZENLENECEK

UEFA Euro 2032 veya kısaca Euro 2032, dört yılda bir düzenlenen Avrupa Futbol Şampiyonası'nın 19. olarak organize edilecek olan uluslararası futbol turnuvasıdır. 10 Ekim 2023'te UEFA tarafından yapılan açıklama ile İtalya ve Türkiye ev sahibi ülkeler olarak duyurulmuştu.

TÜRKİYE TEK EV SAHİBİ OLABİLİR

AS Gazetesi'nde yer alan habere göre; UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, İtalya'daki stadyumlar ve organizasyon için "Durum değişmezse turnuva İtalya'da oynanmayacak." ifadelerini kullandı. Haberde, İtalya'nın altyapı sorunları ve stadyum yetersizlikleri nedeniyle organizasyonu riske attığı, bu yüzden UEFA’nın alternatif olarak Türkiye’yi değerlendirdiği dile getirildi. Türkiye'nin ise altyapı olarak çok daha hazır olduğu ve turnuvayı tek başına düzenleyebileceği belirtildi.