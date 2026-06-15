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Erkek Golbol Milli Takımı, Dünya Şampiyonası'nda 5'inci oldu

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Türkiye Erkek Golbol Milli Takımı, 2026 Dünya Şampiyonası beşincilik maçında Arjantin'i 3-1 yenerek organizasyonu 5. sırada tamamladı.

Türkiye Erkek Golbol Milli Takımı, 2026 Dünya Şampiyonası'nın beşincilik maçında karşılaştığı Arjantin'e 3-1 yenerek organizasyonu 5'inci tamamladı.

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonunun açıklamasına göre Çin'in Hangzhou kentinde düzenlenen organizasyonda ay-yıldızlılar, beşincilik maçında Arjantin ile mücadele etti.

Rakibini 3-1'lik skorla mağlup eden milliler, organizasyonu 5'inci tamamladı.

Kaynak: AA / Çağlanur Tuncel
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