Haberler

Türkiye, Dünya Voleybol Şampiyonası'nda Libya'yı 3-1 Mağlup Etti

Türkiye, Dünya Voleybol Şampiyonası'nda Libya'yı 3-1 Mağlup Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye A Milli Erkek Voleybol Takımı, Filipinler'deki FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası'nda Libya'yı 3-1 yenerek gruptaki ikinci galibiyetini elde etti. Milliler, son maçında Kanada ile karşılaşacak.

SALON: Smart Araneta Coliseum

HAKEMLER: Borroto Iglesias Ricardo (CUB), Simonovic Vladimir (SUI)

TÜRKİYE: Bedirhan, Murat, Efe, Mert, Adis, Gökçen, Berkay (L) (Ahmet, Cafer, Muhammed)

LİBYA: Garwash, Alghoul, Amhimmid, Ikhbayri, Alwaddani, Elmaarug (L) (Abdelmalek, Alashlam, Zakka)

SETLER: 25-18, 23-25, 25-14, 25-16

SÜRE: 100 dakika

Türkiye A Milli Erkek Voleybol Takımı, Filipinler'in başkenti Manila'da düzenlenen FIVB Erkekler Dünya Voleybol Şampiyonası'nda G Grubu ikinci maçında Libya'yı 3-1 mağlup etti. Karşılaşmayı TVF Milli Takımlardan Sorumlu Asbaşkanı Semih Oktay da izledi. Dünya Şampiyonasında ikide iki yapan milliler, gruptaki üçüncü ve son maçında 17 Eylül Çarşamba günü TSİ 09.30'da Kanada ile karşılaşacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
İşaret ettiği yer sallanan Şener Üşümezsoy bu kez o bölgeyi uyardı: 6.8'lik deprem üretebilir

İşaret ettiği yer sallanan Şener Üşümezsoy bu kez o bölgeyi uyardı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Düğün konvoyundaki otobüs nehre yuvarlandı! 19 kişi hayatını kaybetti

Düğün konvoyundaki otobüs nehre düştü, cesetler yan yana dizildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.