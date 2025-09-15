Türkiye, Dünya Voleybol Şampiyonası'nda Libya'yı 3-1 Mağlup Etti

SALON: Smart Araneta Coliseum

HAKEMLER: Borroto Iglesias Ricardo (CUB), Simonovic Vladimir (SUI)

TÜRKİYE: Bedirhan, Murat, Efe, Mert, Adis, Gökçen, Berkay (L) (Ahmet, Cafer, Muhammed)

LİBYA: Garwash, Alghoul, Amhimmid, Ikhbayri, Alwaddani, Elmaarug (L) (Abdelmalek, Alashlam, Zakka)

SETLER: 25-18, 23-25, 25-14, 25-16

SÜRE: 100 dakika

Türkiye A Milli Erkek Voleybol Takımı, Filipinler'in başkenti Manila'da düzenlenen FIVB Erkekler Dünya Voleybol Şampiyonası'nda G Grubu ikinci maçında Libya'yı 3-1 mağlup etti. Karşılaşmayı TVF Milli Takımlardan Sorumlu Asbaşkanı Semih Oktay da izledi. Dünya Şampiyonasında ikide iki yapan milliler, gruptaki üçüncü ve son maçında 17 Eylül Çarşamba günü TSİ 09.30'da Kanada ile karşılaşacak.