Türkiye, Dünya Voleybol Şampiyonası'nda Libya'yı 3-1 Mağlup Etti
Türkiye A Milli Erkek Voleybol Takımı, Filipinler'deki FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası'nda Libya'yı 3-1 yenerek gruptaki ikinci galibiyetini elde etti. Milliler, son maçında Kanada ile karşılaşacak.
SALON: Smart Araneta Coliseum
HAKEMLER: Borroto Iglesias Ricardo (CUB), Simonovic Vladimir (SUI)
TÜRKİYE: Bedirhan, Murat, Efe, Mert, Adis, Gökçen, Berkay (L) (Ahmet, Cafer, Muhammed)
LİBYA: Garwash, Alghoul, Amhimmid, Ikhbayri, Alwaddani, Elmaarug (L) (Abdelmalek, Alashlam, Zakka)
SETLER: 25-18, 23-25, 25-14, 25-16
SÜRE: 100 dakika
Türkiye A Milli Erkek Voleybol Takımı, Filipinler'in başkenti Manila'da düzenlenen FIVB Erkekler Dünya Voleybol Şampiyonası'nda G Grubu ikinci maçında Libya'yı 3-1 mağlup etti. Karşılaşmayı TVF Milli Takımlardan Sorumlu Asbaşkanı Semih Oktay da izledi. Dünya Şampiyonasında ikide iki yapan milliler, gruptaki üçüncü ve son maçında 17 Eylül Çarşamba günü TSİ 09.30'da Kanada ile karşılaşacak.