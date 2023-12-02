Üye Girişi
Haberler

Türkiye, Dünya ve Avrupa Halter Şampiyonalarına Ev Sahipliği Yapmak İstiyor

Son Güncelleme:
Abone Ol

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, Uluslararası Halter Federasyonu (IWF) ve Avrupa Halter Federasyonunun (EWF) gelecek yıllarda Türkiye'de dünya ve Avrupa şampiyonaları düzenlemek istediğini açıkladı.

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, Uluslararası Halter Federasyonu (IWF) ve Avrupa Halter Federasyonunun (EWF) gelecek yıllarda Türkiye'de dünya ve Avrupa şampiyonaları düzenlemek istediğini açıkladı.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre Ünlü, Katar'da düzenlenecek IWF Grand Prix müsabakaları öncesinde IWF Başkanı Mohammed Hasan Jalood ve EWF Başkanı Antnio Conflitti ile görüştü.

Görüşmede Türkiye'nin dopingle mücadeledeki kararlılığının ve dünya halterindeki yerinin ele alındığı belirtilirken, açıklamada görüşlerine yer verilen Ünlü, şunları kaydetti:

"Dünya ve Avrupa başkanlarıyla görüşmelerimiz gayet güzel ve olumlu geçti. Her zaman olduğu gibi Türkiye Halter Federasyonunun büyük ve güçlü bir federasyon olduğunu sayın başkanlar tarafımıza bildirdi. IWF ve EWF ile bugüne kadar her zaman iş birliği içinde çalışmaktan hem biz hem de kendileri çok memnun. Başkanlarımız özellikle son 2 yıldır samimi bir iş birliği yaptığımızı, özellikle doping ile mücadelede verdiğimiz mücadeleyi yakından takip ettiklerini ifade ettiler. İş birliğimiz için şahsıma, yönetim kurulumuza ve Türk halter ailesine teşekkür ettiler."

Talat Ünlü, IWF ve EWF'nin gelecek yıllarda Türkiye'de dünya ve Avrupa şampiyonaları gerçekleştirmek istediğini ifade ederek, federasyon olarak bu konuda her zaman hazır olduklarını belirtti.

Kaynak: AA / Spor

Talat Ünlü Türkiye Dünya Uluslararası İlişkiler Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 2 Aralık Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Kardeşlerim YENİ BÖLÜM (107. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Kardeşlerim yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? TRENDYOL MİLLA KAPANIYOR MU? Trendyol Milla ürünleri nereden alınır, artık satılmayacak mı? TİKTOK YASAKLANDI MI? TikTok Türkiye'de yasaklandı mı, hangi ülkede yasaklandı? ASGARİ ÜCRET ARA ZAM KALKTI MI? Asgari ücret 2024 Ara zam olacak mı? Asgari ücret ne kadar olacak 2024 Son Dakika? BEŞİKTAŞ BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA 2024? Beşiktaş (BJK) başkan adayları belli oldu mu? Gönül Dağı YENİ BÖLÜM (116. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Güldür Güldür Show YENİ BÖLÜM (353. Bölüm) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Güldür Güldür Show yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? BUGÜN (2 ARALIK CUMARTESİ) HANGİ DİZİLER VAR? Bu akşam TV'de hangi programlar, diziler oynuyor? 2 ARALIK ATV, KANAL D, FOX, STAR, SHOW, TRT 1, TV8 Hususi araçlarda kış lastiği zorunlu mu 2023? Hususi araçlara kış lastiği zorunlu mu? Kış lastiği zorunluluğu kimleri kapsıyor? CAN GÜRZAP NEDEN ÖLDÜ, ne zaman öldü? Can Gürzap kimdir, kaç yaşında, nereli, hastalığı neydi? 3 ARALIK NE GÜNÜ? 3 Aralık ne olarak kutlanıyor, anılıyor? 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajları ve önemi! Tarih belli oldu! GTA 6 FRAGMAN YAYINLANDI MI? Gta 6 fragman yayınlanma tarihi belli oldu! Gta VI (6) fragman izle! Dursun Ali Erzincanlı kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? Dursun Ali Erzincanlı şiirleri! Güneş doğduktan sonra sabah namazı kılınır mı DİYANET? Sabah namazı güneş doğduktan kaç dakika sonra kılınır DİYANET?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title