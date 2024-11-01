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Türkiye, Dünya Okul Sporları Yaz Oyunları'nı 38 madalyayla tamamladı

Türkiye, Dünya Okul Sporları Yaz Oyunları'nı 38 madalyayla tamamladı
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Türkiye, Dünya Okul Sporları Yaz Oyunları'nı 4 altın, 12 gümüş ve 22 bronz olmak üzere toplam 38 madalyayla tamamladı.

Türkiye, Dünya Okul Sporları Yaz Oyunları'nı 4 altın, 12 gümüş ve 22 bronz olmak üzere toplam 38 madalyayla tamamladı.

Bahreyn'in başkenti Manama'da 23-31 Ekim tarihlerinde düzenlenen Dünya Okul Sporları Yaz Oyunları'nda 26 branşta 71 ülkeden 3 bin 687 sporcu mücadele etti.

Türkiye'yi, 2023-2024 eğitim öğretim yılı okul sporlarında artistik cimnastik, atletizm, badminton, güreş, judo, okçuluk, tenis, tekvando, yüzme ve para yüzme branşlarında Türkiye şampiyonu olan sporcular temsil etti.

Milli sporcularımız, Dünya Okul Sporları Yaz Oyunları'nı 4'ü altın, 12'si gümüş ve 22'si bronz olmak üzere 38 madalya ile tamamladı.

Bakan Bak, sporcuları kutladı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Dünya Okul Sporları Yaz Oyunları'nda toplam 38 madalya kazanan milli sporcuları kutladı.

Bakan Bak, "Bahreyn'de yapılan Dünya Okul Sporları Yaz Oyunları'nda 4'ü altın, 12'si gümüş ve 22'si bronz olmak üzere 38 madalya kazanarak ülkemizi gururlandıran sporcularımızı tebrik ediyorum. Elde edilen başarıda emeği geçenlere teşekkür ediyor, milli sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Okul sporlarında kazanılan başarının perde arkasında büyük bir emeğin bulunduğunu anlatan Bak, şunları kaydetti:

"Türkiye, spor ülkesi olma yolunda hızla ilerliyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde yurdumuzun dört bir yanı ilçelere varıncaya kadar spor tesisleriyle donatıldı. Dünyanın en yeni, en modern spor tesislerine sahibiz. Ancak başarı için sadece tesise sahip olmak yetmiyordu. Uyguladığımız eğitim programlarıyla nitelikli antrenörler yetiştirdik. Milli Eğitim Bakanlığımız ile işbirliği yaparak okullarımızda uzman antrenörler nezaretinde yetenek taraması yaptık. Yetenekli yavrularımızı yatkın oldukları spor branşlarına yönlendirdik. Devrim niteliğinde olan Milli Sporcu Bursu ile okul mu spor mu ikilemini ortadan kaldırdık. Uzun süren sabırlı çalışmalarımızın sonucunu aldığımız için gururluyuz. Aynı azim ve kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz. Dünya Okul Sporları Yaz Oyunları'nda mücadele eden, madalya kazanan tüm sporcularımızın gelecekte ülkemizi Avrupa ve dünya şampiyonalarında, olimpiyat oyunlarında temsil edeceklerine yürekten inanıyorum."

Kaynak: AA / Hüseyin Doğru - Spor
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