Türkiye, Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda İspanya'yı 3-0 Mağlup Etti

Güncelleme:
Tayland'da düzenlenen Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda A Milli Kadın Voleybol Takımı, ilk maçında İspanya'ya karşı 3-0 galip geldi. Turnuvanın ikinci gününde toplamda 8 karşılaşma oynandı.

NAKHON Tayland'da düzenlenen Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda ikinci gün tamamlandı.

Organizasyonun ikinci gününde E, F, G ve H gruplarında 8 karşılaşma yapıldı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, şampiyonadaki ilk maçında İspanya'yı 25-18, 25-20 ve 25-23'lük setlerle 3-0 yendi.

Günün diğer sonuçları şöyle:

E Grubu: (Nakhon Ratchasima)

Kanada-Bulgaristan: 3-1

Türkiye-İspanya: 3-0

F Grubu: (Chiang Mai)

Dominik Cumhuriyeti-Kolombiya: 3-0

Çin-Meksika: 3-1

G Grubu: (Phuket)

Almanya-Kenya: 3-0

Polonya-Vietnam: 3-1

H Grubu: (Bangkok)

Japonya-Kamerun: 3-0

Sırbistan-Ukrayna: 3-0

Kaynak: AA / Muhammed Boztepe - Spor
