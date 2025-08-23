Türkiye, Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda İspanya'yı 3-0 Mağlup Etti
Tayland'da düzenlenen Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda A Milli Kadın Voleybol Takımı, ilk maçında İspanya'ya karşı 3-0 galip geldi. Turnuvanın ikinci gününde toplamda 8 karşılaşma oynandı.
NAKHON Tayland'da düzenlenen Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda ikinci gün tamamlandı.
Organizasyonun ikinci gününde E, F, G ve H gruplarında 8 karşılaşma yapıldı.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, şampiyonadaki ilk maçında İspanya'yı 25-18, 25-20 ve 25-23'lük setlerle 3-0 yendi.
Günün diğer sonuçları şöyle:
E Grubu: (Nakhon Ratchasima)
Kanada-Bulgaristan: 3-1
Türkiye-İspanya: 3-0
F Grubu: (Chiang Mai)
Dominik Cumhuriyeti-Kolombiya: 3-0
Çin-Meksika: 3-1
G Grubu: (Phuket)
Almanya-Kenya: 3-0
Polonya-Vietnam: 3-1
H Grubu: (Bangkok)
Japonya-Kamerun: 3-0
Sırbistan-Ukrayna: 3-0
Kaynak: AA / Muhammed Boztepe - Spor