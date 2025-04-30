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Türkiye'den FIFA Kokartlı Hakem, 2025 Plaj Futbolu Dünya Kupası'nda Görev Alacak

Türkiye'den FIFA Kokartlı Hakem, 2025 Plaj Futbolu Dünya Kupası'nda Görev Alacak
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FIFA kokartlı plaj futbolu hakemi Özcan Sultanoğlu, 2025 FIFA Plaj Futbolu Dünya Kupası'nın açılış maçında birinci hakem olarak görev yapacak. Turnuva, yarın Seyşeller'de başlayacak.

FIFA kokartlı plaj futbolu hakemi Özcan Sultanoğlu, 2025 FIFA Plaj Futbolu Dünya Kupasının açılış maçında görev yapacak.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) açıklamasına göre 2025 FIFA Plaj Futbolu Dünya Kupası, yarın Seyşeller'de başlayacak.

Sultanoğlu'nun birinci hakem görevi yapacağı kupanın açılış müsabakası, TSİ 14.00'te Guatemala ile Japonya arasında oynanacak.

Kaynak: AA / Emrah Oktay - Spor
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