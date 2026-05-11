"Wings For Life World Run Türkiye"de kazananlar belli oldu

Red Bull'un omurilik felcinin tedavisine destek amacıyla düzenlediği Wings for Life World Run organizasyonunun Türkiye ayağında Canpolat Akbay ve Nuray Bulut Göktepe birinci olarak öne çıktı. Koşular İstanbul ve İzmir'de gerçekleşti, toplamda 9.2 milyon avro bağış toplandı.

Red Bull tarafından omurilik felcinin tedavisine yönelik araştırmalara fon sağlamak amacıyla düzenlenen "Wings for Life World Run" organizasyonunun Türkiye ayağını erkeklerde Canpolat Akbay, kadınlarda Nuray Bulut Göktepe birinci oldu.

Elde edilen gelirin omurilik felcinin tedavisiyle ilgili araştırmalara aktarmak amacıyla tüm dünyada eş zamanlı olarak düzenlenen organizasyonun Türkiye ayağına İstanbul ve İzmir ev sahipliği yaptı.

Bu yıl 13. kez düzenlenen Wings for Life World Run'a, 6 bini aşkın kişi katıldı. Koşular, İstanbul'da Kuruçeşme-Arnavutköy sahil şeridinde ve İzmir'de ise İnciraltı Kent Ormanı'nda yapıldı. İstanbul etabında 38.70 kilometre koşan Nuray Bulut Göktepe, kadınlarda en iyi dereceyi elde etti. Erkekler kategorisinde ise Canpolat Akbay, İstanbul'da 59.95 kilometrelik kat ederek Türkiye genelinde en uzun mesafeyi kat eden isim oldu. Akbay aynı zamanda, Wings For Life World Run'ı globalde 17. sırada noktaladı.

Red Bull sporcuları ve paralimpik milli sporcular da koşuya katıldı

Dünyanın dört bir yanında düzenlenen koşunun Türkiye ayağında Red Bull sporcuları ile paralimpik milli sporcular da yer aldı.

İstanbul Kuruçeşme'de 3 bine yakın kişinin katılımıyla gerçekleşen koşuya Red Bull sporcuları Bahattin Sofuoğlu, Bora Altıntaş, Kübra Dağlı, Yunus Emre Gültekin, Red Bull oyuncuları İsmail Can Yerinde (Isopowerr) ile Ege Arseven de katıldı. Paralimpik milli sporcular Öznur Cüre Girdi, Nil Mısır, Yiğit Can Aydın ve Merve Nur Eroğlu da omurilik felçlileri için koşuya katıldı.

Milli voleybolcu Dilay Özdemir de omurilik felçlileri için koşanlar arasında yerini aldı.

Toplam 9.2 milyon avro bağış toplandı

Tüm dünyada toplam 346 bin 527 kişinin iyilik için koştuğu Wings for Life World Run'a Türkiye'den 6 bin 833 kişi kayıt oldu. Dünya çapında toplanan bağış miktarı 9.2 milyon avro oldu.

Toplanan bağışlar, merkezi Avusturya'nın Salzburg şehrinde olan Wings for Life Omurilik Araştırma Vakfı'na aktarılacak ve omurilik felcinin tedavisine yönelik araştırmalara fon sağlanacak.

Kaynak: AA / Emrah Oktay
