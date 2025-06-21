Türkiye'de İlk Kez Dünya Motosurf Şampiyonası Başladı
Çeşme'nin Altınkum Plajı'nda düzenlenen şampiyonada 16 ülkeden 80 sporcu yarışıyor. Etap yarışları devam ederken, final yarışı yarın gerçekleşecek.
Türkiye'de ilk kez Çeşme'de gerçekleştirilen Dünya Motosurf Şampiyonası başladı.
Altınkum Plajı'ndaki organizasyonda 16 ülkeden 80 yarışmacı, 7 kategoride yarışacak.
Etap yarışlarının başladığı şampiyonada sporcular, Çeşme'nin turkuaz sularında en iyi sonuçlara ulaşmak için kıyasıya mücadele ediyor.
Bugünkü etap yarışları saat 16.30 itibarıyla tamamlanacak, final yarışları yarın gerçekleştirilecek.
Çok sayıda sporsever de Çeşme'de yarışları takip ediyor.
Kaynak: AA / Mustafa Güngör - Spor