Haberler

Türkiye'de gol yemeyen tek kaleci

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Türkiye'de gol yemeyen tek kaleci
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TFF 3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden Uşakspor, 139 profesyonel takım arasında kalesinde gol görmeden yoluna devam eden tek takım oldu. Bu başarıda kaleci Mert Can Salık'ın performansı büyük etken oldu. Kırmızı-siyahlılar, 4'te 4 yaparak liderliğini sürdürdü. Takımın hücum hattında ise Efecan Barlık, attığı 3 golle dikkat çekti.

TFF 3. Lig 4. Grup ekibi Uşakspor, profesyonel liglerde mücadele eden 139 takım arasında kalesinde gol görmeyen tek takım olma başarısını yakaladı. Bu tarihi başarıda kaleci Mert Can Salık'ın performansı büyük rol oynadı.

4'TE 4 İLE LİDERLİK

Evinde Denizli İdmanyurdu'nu 1-0 mağlup eden kırmızı-siyahlılar, 4 maçta 4 galibiyet alarak zirvedeki yerini korudu. Uşakspor, bu süreçte Altay'ı 2-0, Afyonspor'u 4-0 (D), Ayvalıkgücü Belediyespor'u 2-0 (D) ve Denizli İdmanyurdu'nu 1-0 yendi.

MERT CAN SALIK KALESİNİ KAPATTI

Kalesinde gol görmeyen tek takım olma unvanında kaleci Mert Can Salık'ın kritik kurtarışları öne çıktı. 23 yaşındaki file bekçisi, hem refleksleriyle hem de savunmayı yönlendirmesiyle takımın en güven veren ismi oldu. Uşakspor'un 9 gol atıp hiç gol yemediği seride Salık, adeta takımın gizli kahramanı olarak alkış topladı.

EFECAN BARLIK VE GOL YÜKÜ

Hücumda ise 22 yaşındaki santrfor Efecan Barlık, attığı 3 golle dikkat çekti. Özellikle Ayvalıkgücü maçında kaydettiği 2 golle galibiyetin mimarlarından biri oldu.

PENBE: SERİYİ DEVAM ETTİRECEĞİZ

Teknik Direktör Ergün Penbe, yoluna kayıpsız devam eden takımını kutlayarak seriyi sürdürmek istediklerini dile getirdi. Uşakspor, 3. Lig 4. Grup'ta Karşıyaka ile birlikte puan kaybı yaşamayan iki ekipten biri konumunda.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
Resepsiyondaki fotoğraf karesine ilişkin bir açıklama da Fatih Erbakan'dan geldi

Bombayı diğer liderlerin kucağına bıraktı: Biz çıktık onlar oturdu
Doktorun para karşılığı sahte rapor pazarlığı saniye saniye kamerada

Hipokrat Yemini'ni unutan doktorun rezilliği kamerada
Trump planı sonrası İsrail ve Hamas'tan ilk adım

Trump planı sonrası İsrail ve Hamas'tan ilk adım
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıferhat toraman:

aklın varsa büyük takıma bulaşma iyi kötü bir duzenın vardır

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
FIFA'dan çok konuşulacak İsrail kararı! Açıklamaya tepki yağıyor

FIFA'dan çok konuşulacak İsrail kararı! Açıklamaya tepki yağıyor
İsrail'in alıkoyduğu 36 Türk aktivist bugün Türkiye'ye getirilecek

İsrail'in alıkoyduğu Türk aktivistlerle ilgili yeni gelişme
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.