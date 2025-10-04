Türkiye'de gol yemeyen tek kaleci

TFF 3. Lig 4. Grup ekibi Uşakspor, profesyonel liglerde mücadele eden 139 takım arasında kalesinde gol görmeyen tek takım olma başarısını yakaladı. Bu tarihi başarıda kaleci Mert Can Salık'ın performansı büyük rol oynadı.

4'TE 4 İLE LİDERLİK

Evinde Denizli İdmanyurdu'nu 1-0 mağlup eden kırmızı-siyahlılar, 4 maçta 4 galibiyet alarak zirvedeki yerini korudu. Uşakspor, bu süreçte Altay'ı 2-0, Afyonspor'u 4-0 (D), Ayvalıkgücü Belediyespor'u 2-0 (D) ve Denizli İdmanyurdu'nu 1-0 yendi.

MERT CAN SALIK KALESİNİ KAPATTI

Kalesinde gol görmeyen tek takım olma unvanında kaleci Mert Can Salık'ın kritik kurtarışları öne çıktı. 23 yaşındaki file bekçisi, hem refleksleriyle hem de savunmayı yönlendirmesiyle takımın en güven veren ismi oldu. Uşakspor'un 9 gol atıp hiç gol yemediği seride Salık, adeta takımın gizli kahramanı olarak alkış topladı.

EFECAN BARLIK VE GOL YÜKÜ

Hücumda ise 22 yaşındaki santrfor Efecan Barlık, attığı 3 golle dikkat çekti. Özellikle Ayvalıkgücü maçında kaydettiği 2 golle galibiyetin mimarlarından biri oldu.

PENBE: SERİYİ DEVAM ETTİRECEĞİZ

Teknik Direktör Ergün Penbe, yoluna kayıpsız devam eden takımını kutlayarak seriyi sürdürmek istediklerini dile getirdi. Uşakspor, 3. Lig 4. Grup'ta Karşıyaka ile birlikte puan kaybı yaşamayan iki ekipten biri konumunda.