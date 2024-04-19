Türkiye'de eşi benzeri görülmemiş ceza! Stadyumu olmayan kulüp stadyum cezası yedi

Türkiye'de eşi benzeri görülmemiş ceza

Stadyumu ve tesisi olmayan Fatih Karagümrük, olmayan stadyumu ve tesisi için Ziraat Mühendisi bulundurmama suçundan 112 bin TL ceza almasına isyan etti.

VavaCars Fatih Karagümrük Kulübü, bakım yapacak stadyum ve tesisi olmadığı için Ziraat Mühendisi bulundurmadığını, bu sebeple de Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan tekrar ceza aldığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kamuoyunun bilgisine yorumsuz sunuyoruz!!" denildi.

İşte Karagümrük'ün açıklaması:

"Kamuoyunun Dikkatine;

Çim saha bakımı yapacak stadyumu ve tesisi olmayan kulübümüz, Ziraat Mühendisi bulundurmadığı için TFF temsilciler raporu ile Disiplin Kurulu'na sevk olan kulübümüz, PFDK kararı ile tekrar ceza almıştır.

Kamuoyunun bilgisine yorumsuz sunuyoruz!!"

PFDK NEDEN CEZA VERDİ?

Profesyonel Disiplin Kurulu'ndan bugün yapılan açıklamada, "VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK Kulübünün, çim saha sorumlusunun stadyum denetimi ile müsabaka organizasyon toplantısına katılmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 112.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir" ifadeleri yer aldı.