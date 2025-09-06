Türkiye'de Drone Yarışları Dünya Kupası Başladı

Haberler

Dünya Hava Sporları Federasyonu (FAI) tarafından düzenlenen Drone Yarışları Dünya Kupası'nın Türkiye etabı, Yedikule Hisarı'nda 13 ülkeden 60 pilotun katılımıyla başladı. Organizasyonun ilk gününde pilotlar, sıralama turlarında mücadele ettiler.

Dünya Hava Sporları Federasyonu (FAI) Drone Yarışları Dünya Kupası'nın Türkiye etabı yarışı, Yedikule Hisarı'nda başladı.

Fatih Belediyesinin desteğiyle Türkiye Hava Sporları Federasyonunun gerçekleştirdiği organizasyona, 13 ülkeden 60 pilot katıldı.

Türkiye'de ikinci defa düzenlenen organizasyonun ilk gününde pilotlar etabı tanımak için mücadele ettikten sonra sıralama turları için yarışlar yapıldı.

Yarışlarda Anadolu Ajansı Spor Kulübünden (AASK) Emrullah Yılmaz da yer aldı.

Emrullah Yılmaz, organizasyonla ilgili, "Dünya Drone Şampiyonası'nın Türkiye ayağı yarışılıyor. Anadolu Ajansını temsilen ben de buradayım. Yabancı pilotlarla burada yarışacağız. Bizim için çok önemli bir yarış ve tarihi bir mekandayız. Yedikule Hisarı'nda olmak, burada yarışmak gurur verici. Değerli yöneticilerime bana bu imkanı tanıdıkları ve destekledikleri için çok teşekkür ediyorum. Yabancı sporcular bu alanda çok ilerdeler ama Türkiye'de de drone sporları gittikçe gelişiyor. Bu araçları hayatın birçok alanından kullanıyoruz. Drone sporu bu açıdan önemli ve ülkemizin bu alanda gelişmesi çok değerli." ifadelerini kullandı.

Organizasyon, yarın eleme turları ve final yarışlarıyla sona erecek.

Kaynak: AA / Süha Gür - Spor
