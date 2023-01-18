Türkiye'de bu da oldu! Kulübedeki futbolcunun ağzındakini görenler gözlerine inanamadı

İstanbul Amatör Lig'de oynanan Kocamustafapaşa ile karşılaşan Bayrampaşa Altınaslar'da yedek futbolcunun kulübe önünde sigara içtiği anlar kameralara yansıdı. Videoya sosyal medyada büyük ilgi gösterilirken, kalecinin hareketi ise tepki çekti.

Bayrampaşa Altınaslar'ın Kocamustafapaşa ile oynadığı maça yedek başlayan futbolcunun kulübe önünde yaptığı hareket tepki çekti.

SİGARA İÇTİĞİ GÖRÜLDÜ

Tribünde maçı takip eden taraftarın çektiği video büyük ses getirdi. Görüntülerde yedek futbolcunun Bayrampaşa Altınaslar forması giyen futbolcunun kulübe önünde sigara içtiği görüldü.

"BU KADARI DA OLMAZ"

Görüntülerde sigara içen futbolcunun rahat tavırları dikkat çekerken, futbolcu tepki çekti. "Bu kadarı da olmaz" diyen futbolseverler, yedek oyuncunun sigara içmesini sert eleştirdi.