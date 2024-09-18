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Türkiye Dağcılık Federasyonu'ndan Dağ Mihmandarlığı Eğitimi

Türkiye Dağcılık Federasyonu'ndan Dağ Mihmandarlığı Eğitimi
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Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından düzenlenen Dağ Mihmandarlığı Eğitimi, Niğde’de 06-15 Eylül 2024 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Eğitimde, katılımcılar dağcılık teorisi ve pratik uygulamaları hakkında bilgi edinirken, mesleğin geleceği ve dağ turizminin geliştirilmesi konularında da görüş alışverişinde bulundular.

Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından verilen Dağ Mihmandarlığı Eğitimi tamamlandı.

Dağ Mihmandarlığı Eğitimi, 06-15 Eylül 2024 tarihleri arasında Niğde-Çamardı-Demirkazık Mümtaz Çankaya Dağcılık Eğitim Merkezi ve Dağ Evi'nde gerçekleştirildi.

İki eğitmen ve 9 dağ mihmandarı adayıyla gerçekleşen eğitimde kursiyerler ilk olarak Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunda yabancı dil sınavına tabii tutuldular. Kursiyerler ardından 10 gün süren eğitime Dağcılık Eğitim Merkezi'nde devam ettiler.

Teorik bilgilerin yanı sıra müfredatta yer alan konular hakkında eğitim alan katılımcılar, faaliyet tehlike analizi, faaliyet organizasyonu, faaliyetin acil durum eylem planının hazırlanması konularında masa başı çalışmaları yaptı.

Uygulamalı olarak ise dağ geçişi, sabit hatlarda emniyetli tırmanma, yan geçişler, inişler, zirve tırmanışı ile ileri seviyede ilkyardım ve kurtarma uygulamalarını tamamladılar.

Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından yapılan Dağ Mihmandarlığı Eğitimi ile ilgili yapılan açıklamada, ."Bilindiği üzere Türk meslek listesine 2020 yılında dahil ettirdiğimiz Dağ Mihmandarlığı ; 3423.13 yeni meslek ad ve kodu ile İŞKUR üzerinden yayınlanmıştır. Dağ Mihmandarlığı mesleğinin geleceği, meslek birliğinin oluşturulması, sürdürülebilirliği ve ülkemizde dağ turizminin geliştirilmesi konularında fikir alışverişinin,önerilerin olduğu ve faydalı sonuçların çıkarıldığı eğitime katılan teknik direktör, antrenör ve sporcularımızı kutluyoruz. Yolları açık olsun." ifadelerine yer verildi. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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