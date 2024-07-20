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Türkiye Dağ Bisikleti Şampiyonası'nda 2. gün yarışları tamamlandı

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Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından Erzurum'da düzenlenen Türkiye Dağ Bisikleti Şampiyonası'nda 2. gün yarışları tamamlandı. Erzurum Büyükşehir Belediyesi Ejder 3200'ün destekleriyle Palandöken Dağı'ndaki gerçekleştirilen organizasyona 81 ilden 300 sporcu katılıyor.

Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından Erzurum'da düzenlenen Türkiye Dağ Bisikleti Şampiyonası'nda 2. gün yarışları tamamlandı.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Ejder 3200'ün destekleriyle Palandöken Dağı'ndaki gerçekleştirilen organizasyona 81 ilden 300 sporcu katılıyor.

Dağ Bisikleti Teknik Kurul Üyesi ve Yarış Direktörü Mustafa Kocaman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yarışın yağıştan dolayı tedbirli devam ettiğini belirterek, "Sporcuları yağış etkilemiyor ama şimşek ihtimali bizim en büyük problemimiz, bundan dolayı tur sayılarıyla alakalı değişiklikler yaptık." dedi.

Bugünün yarışlarına 120 sporcunun katıldığını bildiren Mustafa Kocaman, şunları kaydetti:

"Yarın yaklaşık 275 sporcu aynı anda start alacak. Amacımız buradaki turizm merkezilerinin tanıtılmasına öncülük etmek. Bugünkü yarış toplam 3,2 kilometre, dünkü 1,8 kilometreydi yarın yapılacak yıldızlar kategorisi 2,7 kilometre. Pazar günü yapılacak yarışta 700 metrelik parkur da olacak ve sporcularımız ter dökecek. Biraz adrenalin yüksek, bu organizasyon 3 buçuk aylık emeğin karşılığı."

İkinci günkü yarışlarda dereceye giren sporcular şunlar:

Büyük erkekler:

1- Emre Yavuz

2- Ahmet Can Akpınar

3- Furkan Akçam

Büyük kadınlar:

1- Azize Bekar

2- Ekin Ereke

3- Sevim Gerçek

Genç erkekler:

1- Deniz Örnek

2- Çınar Serdaroğlu

3- Mustafa Demir

Genç kadınlar:

1- Emine Irmak Sezer

2- Ayça Erdoğan

3- Tuğçe Bitirim

Master erkekler +35

1- Gökhan Uzuntaş

2- Nasuh Yılmazdağ

3- Harun Ömür

Master erkekler +40

1- Turgay Germen

2- Cemil Bozkurt

3- Mehmet Can Balcı

Kaynak: AA / Spor

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Palandöken Dağı Erzurum Türkiye Spor Güncel Haberler

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