Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında 100 dağcı Aladağlar Emler Zirvesine tırmanacak

Niğde Valiliği ile Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından düzenlenen etkinlikte lisanslı 100 dağcı, 3723 metrede bulunan Aladağlar Emler Zirvesine tırmanacak. Katılımcıların gerekli ekipmana sahip olmaları ve 2023 yılı vizeli lisanslarına sahip olmaları zorunlu tutuluyor.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı nedeni ile Niğde Valiliği ile Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından düzenlenen etkinlikte lisanslı 100 dağcı zirveye tırmanacak.

21-22 Ekim tarihleri arasında Niğde'de yapılacak olan faaliyete katılacak olan dağcılar, 3723 metrede bulunan Aladağlar Emler Zirveye tırmanacak. 1 gecelik kamp ile yapılacak olan tırmanışa katılacak olanların gerekli kamp ekipmanına sahip olmaları ve 2023 yılı vizeli lisansları olması zorunlu tutuluyor. Etkinlik, 21 Ekim tarihinde saat 09: 30 da Niğde Valiliği'nde yapılacak törenle başlayacak

Katılımcıların Niğde'den Aladağlara transferi ise Dağcılık Federasyonu tarafından sağlanacak olup, vizeli lisanslarını ibraz etmeyen sporcuların tırmanışa kesinlikle katılamayacak. - KAYSERİ