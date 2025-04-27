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Türkiye Buz Hokeyi Milli Takımı, Dünya Şampiyonası'nı Üçüncü Tamamladı

Türkiye Buz Hokeyi Milli Takımı, Dünya Şampiyonası'nı Üçüncü Tamamladı
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Türkiye Buz Hokeyi Erkek Milli Takımı, Dünya Şampiyonası 3. Klasman A Grubu'ndaki son maçında Kırgızistan'a 3-1 mağlup olarak turnuvayı üçüncü sırada tamamladı. Kırgızistan şampiyon olurken, dereceye giren takımlara ödüller verildi.

Türkiye Buz Hokeyi Erkek Milli Takımı, Dünya Şampiyonası 3. Klasman A Grubu'ndaki beşinci ve son maçında Kırgızistan'a 3-1 mağlup oldu ve turnuvayı üçüncü tamamladı.

Milliler, Zeytinburnu Buz Adası'ndaki maçta Kırgızistan ile karşı karşıya geldi.

Ay-yıldızlı ekip, mücadeleden 3-1 mağlup ayrıldı ve organizasyonu üçüncü bitirdi.

Kırgızistan turnuvada şampiyonluğa ulaşırken Türkmenistan ikinciliği elde etti.

Karşılaşmanın ardından Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Safa Koçoğlu ile Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu Başkanı Halit Albayrak, dereceye giren takımlara ödüllerini verdi.

Milli takımda Sava Voronov, şampiyonanın en iyi kalecisi seçildi.

Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor
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