Türkiye, Burak Yılmaz'ı konuşuyor! 80 milyonun Dünya Kupası hayalini auta gönderdi
Haberler.com - Ali Gülhan - Spor
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Portekiz karşısında 2-0 geriye düşen A Milli Takım, 65. dakikada Burak Yılmaz'la skoru 2-1'e getirdi. Deneyimli golcü, 85. dakikada yakaladığımız penaltıda adeta Dünya Kupası hayallerimizi auta gönderdi. Türkiye, Burak Yılmaz'ın kaçırdığı penaltıyla skoru dengeleyemedi ve Dünya Kupası'na katılma şansını kaybetti.
2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı final mücadelesinde A Milli Takım, deplasmanda Portekiz'e 3-1 mağlup oldu. Karşılaşmaya, Burak Yılmaz'ın 85. dakikada kaçırdığı penaltı damga vurdu.
BURAK YILMAZ İLE TARİHİ FIRSATI TEPTİK
2-0 gerideyken 65. dakikada skoru 2-1'e getiren golü atan Burak Yılmaz, 85. dakikada ise tüm Türkiye'nin Dünya Kupası hayallerine son verdi. Deneyimli golcü kaçırdığı penaltı sonrası büyük üzüntü yaşarken sosyal medyada eleştirilerin odağına oturdu.