Türkiye, Burak Yılmaz'ı konuşuyor! 80 milyonun Dünya Kupası hayalini auta gönderdi - Haberler

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Türkiye, Burak Yılmaz'ı konuşuyor! 80 milyonun Dünya Kupası hayalini auta gönderdi

Haberler.com - Ali Gülhan - Spor
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Portekiz karşısında 2-0 geriye düşen A Milli Takım, 65. dakikada Burak Yılmaz'la skoru 2-1'e getirdi. Deneyimli golcü, 85. dakikada yakaladığımız penaltıda adeta Dünya Kupası hayallerimizi auta gönderdi. Türkiye, Burak Yılmaz'ın kaçırdığı penaltıyla skoru dengeleyemedi ve Dünya Kupası'na katılma şansını kaybetti.

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı final mücadelesinde A Milli Takım, deplasmanda Portekiz'e 3-1 mağlup oldu. Karşılaşmaya, Burak Yılmaz'ın 85. dakikada kaçırdığı penaltı damga vurdu.

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2-0 gerideyken 65. dakikada skoru 2-1'e getiren golü atan Burak Yılmaz, 85. dakikada ise tüm Türkiye'nin Dünya Kupası hayallerine son verdi. Deneyimli golcü kaçırdığı penaltı sonrası büyük üzüntü yaşarken sosyal medyada eleştirilerin odağına oturdu.

Türkiye, Burak Yılmaz'ı konuşuyor! 80 milyonun Dünya Kupası hayalini auta gönderdi

Türkiye, Burak Yılmaz'ı konuşuyor! 80 milyonun Dünya Kupası hayalini auta gönderdi

Türkiye, Burak Yılmaz'ı konuşuyor! 80 milyonun Dünya Kupası hayalini auta gönderdi

Türkiye, Burak Yılmaz'ı konuşuyor! 80 milyonun Dünya Kupası hayalini auta gönderdi

Türkiye, Burak Yılmaz'ı konuşuyor! 80 milyonun Dünya Kupası hayalini auta gönderdi

Türkiye, Burak Yılmaz'ı konuşuyor! 80 milyonun Dünya Kupası hayalini auta gönderdi

Haberler.com / Ali Gülhan - Spor

Portekiz Milli Futbol Takımı, A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası, Spor, Haberler

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