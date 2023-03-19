Türkiye bu pozisyonu konuşuyor! F.Bahçe maçında verilmeyen kırmızı kart gündemi yerinden oynattı

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe'nin Alanyaspor'a konuk olduğu maçta yaşananlar gündeme damga vurdu.

1 DAKİKA SONRA KART GÖRDÜ

Sakatlanan Oosterwolde'nin yerine 17. dakikada oyuna giren Osayi, 18. dakikada Yusuf'a hamle yaptı. Nijeryalı futbolcu sarı kart gördü.

KIRMIZI KART İSYANI

VAR'la temasa geçen Mete Kalkavan'a kırmızı kart için bir tavsiye verilmedi. Alanyasporlular büyük tepki gösterdi.

"KIRMIZI KARTTAN NEDEN VAZGEÇTİ?"

Eski Eski hakem ve yorumcu Deniz Ateş Bitnel, konuyla alakalı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Osayi Samuel'in yaptığı hareketin Ahmet Oğuz'un yaptığı hareketten bir farkı yok. Kırmızı kart olmalıydı. Mete Kalkavan elini arka cebine attı. Kırmızı kart çıkaracaktı. Kim uyardı da vazgeçti?" ifadelerini kullandı.

KONYA-G.SARAY MAÇINDAKİ POZİSYONUN BENZERİ

Konyaspor'un Galatasaray'ı 2-1 mağlup ettiği maçta Ahmet Oğuz, Dubois'a aynı müdahaleyi yapmıştı. Bu pozisyonda hakem Zorbay Küçük kırmızı kartına başvurmamıştı.