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Türkiye bu pozisyonu konuşuyor! F.Bahçe maçında verilmeyen kırmızı kart gündemi yerinden oynattı

Spor Haberleri

Alanyaspor-Fenerbahçe maçında Sarı-Lacivertli takımın futbolcusu Osayi'nin rakibine yaptığı müdahale ve ardından yaşananlar gündemi salladı.

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe'nin Alanyaspor'a konuk olduğu maçta yaşananlar gündeme damga vurdu.

Sakatlanan Oosterwolde'nin yerine 17. dakikada oyuna giren Osayi, 18. dakikada Yusuf'a hamle yaptı. Nijeryalı futbolcu sarı kart gördü.

Türkiye bu pozisyonu konuşuyor! F.Bahçe'ye maçındaki kırmızı kart pozisyonu gündemi salladı

VAR'la temasa geçen Mete Kalkavan'a kırmızı kart için bir tavsiye verilmedi. Alanyasporlular büyük tepki gösterdi.

Türkiye bu pozisyonu konuşuyor! F.Bahçe maçında verilmeyen kırmızı kart gündemi yerinden oynattı

Eski Eski hakem ve yorumcu Deniz Ateş Bitnel, konuyla alakalı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Osayi Samuel'in yaptığı hareketin Ahmet Oğuz'un yaptığı hareketten bir farkı yok. Kırmızı kart olmalıydı. Mete Kalkavan elini arka cebine attı. Kırmızı kart çıkaracaktı. Kim uyardı da vazgeçti?" ifadelerini kullandı.

Türkiye bu pozisyonu konuşuyor! F.Bahçe maçında verilmeyen kırmızı kart gündemi yerinden oynattı

Konyaspor'un Galatasaray'ı 2-1 mağlup ettiği maçta Ahmet Oğuz, Dubois'a aynı müdahaleyi yapmıştı. Bu pozisyonda hakem Zorbay Küçük kırmızı kartına başvurmamıştı.

Türkiye bu pozisyonu konuşuyor! F.Bahçe'ye maçındaki kırmızı kart pozisyonu gündemi salladı

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

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