Haberler

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Hekimoğlu, Niğde'de Turnuva Hazırlıklarını İnceledi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu, Niğde'de düzenlenecek boks turnuvası öncesi salonu ziyaret ederek, organizasyon hakkında bilgi aldı. Turnuvaya 11 ilden 70 sporcunun katılması bekleniyor.

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu, Niğde'de düzenlenecek özel boks turnuvası öncesi karşılaşmaların oynanacağı salonu ziyaret etti.

Niğde 5 Şubat Şehir Stadı'ndaki salonu gezen Hekimoğlu, yetkililerden bilgi aldı.

Başkan Hekimoğlu, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, düzenlenecek turnuvaya yaklaşık 11 ilden 70 sporcunun katılacağını söyledi.

Niğde'de güzel bir organizasyon yapılacağını aktaran Hekimoğlu, "Kendilerini tebrik ediyorum. Niğde'ye hayırlı olsun. Biz de kendilerine destek olmak amacıyla geldik. 3-4 gün boyunca sürecek olan bir turnuva bu. Çok güzel bir turnuva olacak. Boks sporumuza faydası olacak. Yarının gençleri buradan yetişecek inşallah." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Ahmet Demircan - Spor
İsrailli general, 'Karşımızda Türkiye var' deyip yeni savaşın yerini işaret etti

"Karşımızda Türkiye var" deyip yeni savaşın yerini işaret etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Namaz kılan kağıt toplayıcısını kayda aldı, yaptığı yoruma tepki yağıyor

Namaz kılan kağıt toplayıcısını kayda aldı, yorumuna tepki yağıyor
Görüşme gerçekleştirildi! Arda Güler imzayı atıyor

Görüşme gerçekleştirildi! Arda Güler imzayı atıyor
Sıla ve İlker Kaleli'den Harbiye sahnesinde aşk dolu anlar

Ünlü şarkıcı Harbiye sahnesinde sevgilisini görünce dayanamadı
Son karar verildi! Fenerbahçe'de beklenen ayrılık

Son karar verildi! Fenerbahçe'de beklenen ayrılık
Namaz kılan kağıt toplayıcısını kayda aldı, yaptığı yoruma tepki yağıyor

Namaz kılan kağıt toplayıcısını kayda aldı, yorumuna tepki yağıyor
Çayı her müşteriye farklı fiyata satıyorlar! Nedeni de inanılmaz

Çayı her müşteriye farklı fiyata satıyorlar! Nedeni de inanılmaz
3 yıldır tırnaklarını kesmeyen ve duş almayan gencin eski hali ortaya çıktı

Türkiye'nin konuştuğu gencin eski hali ortaya çıktı
İnfial yaratan görüntü: Marketin ortasında küçücük çocuğa yaptığına bakın

İnfial yaratan görüntü: Marketin ortasında çocuğa yaptığına bakın
14 yıllık sır perdesi aralandı! Kan donduran gerçek ortaya çıktı

14 yıllık sır perdesi aralandı! Kan donduran gerçek ortaya çıktı
Fenerbahçe'de bir kadro dışı daha

Fenerbahçe'de bir kadro dışı daha
Şansın böylesi: Küreği vurduğu yerden altın fışkırdı

Şansın böylesi: Küreği vurduğu yerden altın fışkırdı
Atatürk'ü mü hedef aldı? Sırrı Sakık'tan tartışma yaratan sözler

Atatürk'ü mü hedef aldı? Sırrı Sakık'tan tartışma yaratan sözler
İzlerken utandık! Kameralar önünde ünlü isme skandal hareket

Kameralar önünde ünlü isme skandal hareket
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.