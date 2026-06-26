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Türk basketbolu, BKT Avrupa Kupası'nda 3 takımla temsil edilecek

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Türkiye Basketbol Federasyonu, 2026-2027 sezonunda BKT Avrupa Kupası'nda Bahçeşehir Koleji, TOFAŞ ve Türk Telekom olmak üzere üç takımla temsil edileceğini duyurdu. TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu da kulüplere başarılar diledi.

Türkiye, BKT Avrupa Kupası'nda 2026-2027 sezonunda 3 takımla temsil edilecek.

Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamada, "Türk basketbolu, 2026-2027 sezonunda BKT Avrupa Kupası'nda üç takımla temsil edilecek. Yeni sezonda Bahçeşehir Koleji ve Türk Telekom'un yanı sıra BKT Avrupa Kupası'nda mücadele edecek TOFAŞ'ı tebrik ediyoruz. Tüm temsilcilerimize başarılar dileriz." denildi.

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, ABD merkezli sosyal medya platformu X'teki hesabından yaptığı paylaşımda, "BKT Avrupa Kupası'nda 2026-2027 sezonunda ülkemizi temsil edecek Bahçeşehir Koleji, TOFAŞ ve Türk Telekom'a başarılar diliyorum. Türk basketbolunun Avrupa kupalarında her geçen yıl daha güçlü şekilde yer alması bizler adına büyük bir mutluluk. Kulüplerimizin yeni sezonda ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceklerine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Emrah Oktay
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