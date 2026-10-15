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Türkiye Bisiklet Federasyonu heyeti, MHP lideri Bahçeli'ye nezaket ziyareti yaptı

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Türkiye Bisiklet Federasyonu heyeti, MHP lideri Bahçeli'ye nezaket ziyareti yaptı
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Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu ve yönetim kurulu heyeti, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret etti. Federasyon, kabulü ve bisiklet sporuna verdiği desteklerden dolayı Bahçeli'ye teşekkür etti.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu ve beraberindeki yönetim kurulu heyeti, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret etti.

Türkiye Bisiklet Federasyonu yönetimi, MHP Lideri Devlet Bahçeli'ye nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyarete Federasyon Başkanı Emin Müftüoğlu'nun yanı sıra Başkan Vekili Fikret Hayali, Asbaşkanlar Yusuf Alperen Ayar ve Metin Cengiz ile Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Kenan Güler katıldı.

Görüşmenin ardından Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, kabullerinden ve bisiklet sporuna verdikleri desteklerden dolayı MHP Lideri Bahçeli'ye teşekkür edilerek şükranlar sunuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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