Türkiye Bisiklet Federasyonu 7. mali genel kurulunda raporlar ibra edildi

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Türkiye Bisiklet Federasyonunun 7. mali genel kurulu, Ankara'da gerçekleştirildi.

Bir otelde düzenlenen genel kurulda yönetim kurulunun faaliyet ve denetim kurulu raporları oylanarak ibra edildi.

Genel kurulda, federasyonun 2024-2026 döneminde gerçekleştirdiği ulusal ve uluslararası organizasyonlar, sportif başarılar, altyapı projeleri ve mali faaliyetler delegelerle paylaşıldı.

Federasyon başkanı Emin Müftüoğlu, Türk bisikletinin gelişimine katkı sağlayan yerel yönetimlere, kulüplere, antrenörlere, sporculara, kamu kurumlarına, sponsorlara ve tüm paydaşlara teşekkür etti.

Kaynak: AA