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Türkiye Binicilik Federasyonu Mali Genel Kurulu'nda Yönetim Kurulu ibra edildi

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Türkiye Binicilik Federasyonu Mali Genel Kurulu, 149 delegenin katılımıyla Ankara'da bir otelde yapıldı. Gündem maddeleri görüşülerek oylamaya sunuldu ve Federasyon Yönetim Kurulu mali ve idari yönden ibra edildi.

Türkiye Binicilik Federasyonu Mali Genel Kurulu, 149 delegenin katılımıyla Ankara'da gerçekleştirildi.

Bir otelde yapılan genel kurulda, federasyonun mali ve idari faaliyetlerine ilişkin gündem maddeleri görüşülerek delegelerin oylarına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda Türkiye Binicilik Federasyonu Yönetim Kurulu, mali ve idari yönden ibra edildi.

Kaynak: AA
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