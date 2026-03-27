Basketbol: Haftanın programı
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Basketbol Ligi'nde bu hafta oynanacak maçların programı, Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından duyuruldu. Maçlar bugün ve yarın oynanacak.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 24, Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde ise 30. hafta maçları oynanacak.
Türkiye Basketbol Federasyonunun açıklamasına göre liglerde haftanın programı şöyle:
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
Bugün:
18.00 Trabzonspor-Bahçeşehir Koleji (Hayri Gür)
18.00 Glint Manisa Basket-Beşiktaş GAİN (Muradiye)
20.30 Onvo Büyükçekmece Basketbol-Türk Telekom (Gazanfer Bilge)
Yarın:
13.00 Safiport Erokspor-Galatasaray MCT Technic (Sinan Erdem)
15.30 Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Aliağa Petkimspor (Pamukkale Üniversitesi)
29 Mart Pazar:
15.30 Anadolu Efes-TOFAŞ (Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi)
18.00 Karşıyaka-Mersin Spor (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)
20.30 Bursaspor Basketbol-Fenerbahçe Beko (TOFAŞ)
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi
Yarın:
14.00 Darüşşafaka Lassa-Fenerbahçe Koleji RAMS (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)
14.45 Bulls Yatırım TED Ankara Kolejliler-OGM Ormanspor (Gölbaşı)
16.30 iLab Basketbol-Parmos Otel Bandırma Bordo Basketbol (Beşiktaş GAİN)
18.15 Balıkesir Büyükşehir Belediyspor-Pizzabulls Cedi Osman Basketbol (Kurtdereli)
29 Mart Pazar:
14.00 Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor-Gaziantep Basketbol (Kocaeli Atatürk)
14.45 Konya Büyükşehir Belediyespor-Finalspor (Selçuklu Belediyesi)
16.30 Göztepe-Çayırova Belediyesi (Altındağ Atatürk)
30 Mart Pazartesi:
18.30 Cemefe Gold Haremspor-MKE Ankaragücü Basketbol (Beylikdüzü)