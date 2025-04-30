Türkiye Basketbol Ligi Play-Off Çeyrek Finali Devam Ediyor
Esenler Erokspor, Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'u 84-77 mağlup ederek yarı finale yükselirken, Çayırova Belediyesi de Çağdaş Bodrumspor'u 88-75 yenerek adını yarı finale yazdırdı. Yarın iki maç daha oynanacak.
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi play-off çeyrek final serilerine 2 maçla devam edildi.
Çeyrek final serisinde 1-0 önde bulunan takımlardan Esenler Erokspor, deplasmanda Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'u 84-77 mağlup etti. Çayırova Belediyesi ise sahasında Çağdaş Bodrumspor'u 88-75 yendi.
İki galibiyete ulaşan Esenler Erokspor ile Çayırova Belediyesi adlarını yarı finale yazdırdı.
Play-off çeyrek final serisinde yarın 2 maç yapılacak. Program şöyle:
18.30 Konya Büyükşehir Belediyesspor-iLab Basketbol (Selçuklu Belediyesi)
19.30 Gaziantep Basketbol-MKE Ankaragücü Ikon Menkul (Karataş Şahinbey)
Kaynak: AA / Emrah Oktay - Spor