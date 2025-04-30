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Türkiye Basketbol Ligi Play-Off Çeyrek Finali Devam Ediyor

Türkiye Basketbol Ligi Play-Off Çeyrek Finali Devam Ediyor
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Esenler Erokspor, Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'u 84-77 mağlup ederek yarı finale yükselirken, Çayırova Belediyesi de Çağdaş Bodrumspor'u 88-75 yenerek adını yarı finale yazdırdı. Yarın iki maç daha oynanacak.

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi play-off çeyrek final serilerine 2 maçla devam edildi.

Çeyrek final serisinde 1-0 önde bulunan takımlardan Esenler Erokspor, deplasmanda Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'u 84-77 mağlup etti. Çayırova Belediyesi ise sahasında Çağdaş Bodrumspor'u 88-75 yendi.

İki galibiyete ulaşan Esenler Erokspor ile Çayırova Belediyesi adlarını yarı finale yazdırdı.

Play-off çeyrek final serisinde yarın 2 maç yapılacak. Program şöyle:

18.30 Konya Büyükşehir Belediyesspor-iLab Basketbol (Selçuklu Belediyesi)

19.30 Gaziantep Basketbol-MKE Ankaragücü Ikon Menkul (Karataş Şahinbey)

Kaynak: AA / Emrah Oktay - Spor
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