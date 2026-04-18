Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 34. ve son hafta maçları tamamlandı. Çayırova Belediyespor normal sezonu lider bitirerek Basketbol Süper Ligi'ne yükseldi. Diğer takımlar ise play-off için mücadele edecek.

Parmos Bordo BK, Gaziantep Basketbol, Konya Büyükşehir Belediyespor, OGM Ormanspor, Göztepe ve Fenerbahçe Koleji RAMS, doğrudan play-off'a adlarını yazdırdı. Kipas İstiklalspor, Bulls Yatırım TED Ankara Kolejliler, Pizzabulls Cedi Osman Basketbol ve Darüşşafaka Lassa ise play-inn oynayarak play-off'a kalmaya çalışacak.

Ligde normal sezonu son 2 sırada tamamlayan Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor ile Yalova Basketbol, Basketbol 2. Ligi'ne düştü.

Sonuçlar

Ligin 34. ve son haftasında yapılan maçlar ve sonuçları şöyle:

MKE Ankaragücü Basketbol-Çayırova Belediyespor: 65-81

Darüşşafaka Lassa-Bulls Yatırım TED Ankara Kolejliler: 110-105

iLab Basketbol-Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor: 103-96

Kipaş İstiklalspor-Gaziantep Basketbol: 103-97

Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-OGM Ormanspor: 83-100

Cemefe Gold Haremspor-Fenerbahçe Koleji RAMS: 78-70

Konya Büyükşehir Belediyespor-Parmos Bordo BK: 66-87

Finalspor-Pizzabulls Cedi Osman Basketbol: 88-89

Kaynak: AA / Emrah Oktay
