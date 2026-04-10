Basketbol: Haftanın programı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Basketbol Ligi'nde 26 ve 33. hafta müsabakaları yaklaşırken, takımlar arasında kıyasıya rekabet devam ediyor. Haftanın programı belli oldu.

Türkiye Basketbol Federasyonunun açıklamasına göre liglerde haftanın programı şöyle:

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Yarın:

13.00 Safiport Erokspor-Mersinspor (Sinan Erdem)

18.00 Beşiktaş GAİN-Bahçeşehir Koleji (Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi)

20.30 Karşıyaka-Onvo Büyükçekmece Basketbol (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)

12 Nisan Pazar:

13.00 Glint Manisa Basket-TOFAŞ (Muradiye)

15.30 Trabzonspor-Aliağa Petkimspor (Hayri Gür)

18.00 Bursaspor Basketbol-Türk Telekom (TOFAŞ)

13 Nisan Pazartesi:

19.00 Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko (Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi)

23 Nisan Perşembe:

19.00 Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Galatasaray MCT Technic (Pamukkale Üniversitesi)

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi

12 Nisan Pazar:

14.45 Gaziantep Basketbol-iLab Basketbol (Karataş Şahinbey)

15.00 MKE Ankaragücü Basketbol-Finalspor (TOBB ETÜ)

16.30 Parmos Otel Bandırma Bordo Basketbol-Cemefe Gold Haremspor (Bandırma 17 Eylül Üniversitesi)

18.15 Çayırova Belediyespor-Bulls Yatırım TED Ankara Kolejliler (Çayırova)

13 Nisan Pazartesi:

16.00 OGM Ormanspor-Kipaş İstiklalspor (M. Sait Zarifoğlu)

17.00 Pizzabulls Cedi Osman Basketbol-Göztepe (Gazanfer Bilge)

18.00 Fenerbahçe Koleji RAMS-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor (Fenerbahçe Metro Enerji)

19.00 Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor-Darüşşafaka Lassa (Kocaeli Atatürk)

Kaynak: AA / Metin Arslancan
