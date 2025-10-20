Haberler

Türkiye Basketbol Ligi'nde 6. Hafta Maç Sonuçları

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 6. haftasında oynanan 3 maçta, Gaziantep Basketbol MKE Ankaragücü Basketbol'u, Kipaş İstiklalspor Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'u ve Parmos Otel Bandırma Bordo Basketbol Çayırova Belediyespor'u mağlup etti.

Ligde bugün oynanan maçların sonuçları şöyle:

Gaziantep Basketbol- Mke Ankaragücü Basketbol: 102-73

Kipaş İstiklalspor- Balıkesir Büyükşehir Belediyespor : 70-83

Parmos Otel Bandırma Bordo Basketbol-Çayırova Belediyespor: 63-77

