Haberler

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi

Güncelleme:
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 20. haftasında 3 maç oynandı. Fenerbahçe Koleji RAMS, Finalspor'u 74-56, Darüşşafaka Lassa, Kipaş İstiklalspor'u 84-76 yenerken, OGM Ormanspor, Göztepe'yi 91-90 mağlup etti. Ligde heyecan yarın devam edecek.

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 20. haftasına 3 maçla devam edildi.

Ligde bugün oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:

Fenerbahçe Koleji RAMS-Finalspor: 74-56

Darüşşafaka Lassa- Kipaş İstiklalspor: 84-76

OGM Ormanspor-Göztepe: 91-90ü

Türkiye Basketbol Ligi'nde heyecan yarın oynanacak 2 maçla devam edecek.

Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor
Haberler.com
500

