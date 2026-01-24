Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 20. haftasında 3 maç oynandı. Fenerbahçe Koleji RAMS, Finalspor'u 74-56, Darüşşafaka Lassa, Kipaş İstiklalspor'u 84-76 yenerken, OGM Ormanspor, Göztepe'yi 91-90 mağlup etti. Ligde heyecan yarın devam edecek.
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 20. haftasına 3 maçla devam edildi.
Ligde bugün oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:
Fenerbahçe Koleji RAMS-Finalspor: 74-56
Darüşşafaka Lassa- Kipaş İstiklalspor: 84-76
OGM Ormanspor-Göztepe: 91-90ü
Türkiye Basketbol Ligi'nde heyecan yarın oynanacak 2 maçla devam edecek.
Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor