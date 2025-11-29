Haberler

Türkiye Basketbol Ligi'nde 12. Hafta Heyecanı Devam Ediyor

Güncelleme:
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 12. haftasında 3 maç oynandı. Oynanan karşılaşmalarda TED Ankara Kolejliler, Fenerbahçe Koleji RAMS'ı, Kipaş İstiklalspor ise Pizzabulls Cedi Osman Basketbol'u mağlup etti. Darüşşafaka Lassa, Bandırma Bordo Basketbol'a yenildi. Ligde yarın 4 maç daha oynanacak.

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 12. haftasına, 3 maçla devam edildi.

Ligde bugün oynanan müsabakaların sonuçları şöyle:

Bulls Yatırım TED Ankara Kolejliler- Fenerbahçe Koleji RAMS: 81-80

Kipaş İstiklalspor-Pizzabulls Cedi Osman Basketbol: 97-81

Darüşşafaka Lassa-Parmos Otel Bandırma Bordo Basketbol: 59-74

Türkiye Basketbol Ligi'nde 12. hafta heyecanı yarın oynanacak 4 karşılaşmayla sürecek.

Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor
