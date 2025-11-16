Türkiye Basketbol Ligi'nde 10. Hafta Maçları Gerçekleşti
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 10. haftasında 3 maç yapıldı. Cemefe Gold Haremspor, Konya Büyükşehir Belediyespor'a 74-86, OGM Ormanspor, Çayırova Belediyespor'a 72-79, Balıkesir Büyükşehir Belediyespor ise Göztepe'ye 65-80 mağlup oldu.
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 10. haftasına 3 maçla devam edildi.
Ligde bugün yapılan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
Cemefe Gold Haremspor- Konya Büyükşehir Belediyespor: 74-86
OGM Ormanspor-Çayırova Belediyespor: 72-79
Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Göztepe: 65-80
Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor