Türkiye Basketbol Ligi'nde 10. Hafta Maç Sonuçları
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 10. haftasında iki maç oynandı. Kipaş İstiklalspor, Finalspor'a 67-70, Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor ise Parmos Otel Bandırma Bordo Basketbol'a 61-82 yenildi.
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 10. haftasına 2 maçla devam edildi.
Ligde bugün yapılan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
Kipaş İstiklalspor-Finalspor: 67-70
Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor-Parmos Otel Bandırma Bordo Basketbol: 61-82
Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor