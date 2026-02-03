Haberler

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 22. haftası, Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi'nde iLab Basketbol'un Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'u 93-69 mağlup etmesiyle başladı. Diğer maçta ise Çayırova Belediyespor, Kipaş İstiklalspor'u 92-75 yenerek galip geldi.

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 22. haftası bugün oynanan 2 maçla başladı.

Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakada iLab Basketbol, konuk ettiği Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'u 93-69 mağlup etti.

Günün ikinci mücadelesi ise Kahramanmaraş Merkez Spor Salonu'nda oynandı. Çayırova Belediyespor, deplasmanda Kipaş İstiklalspor'u 92-75 yendi.

Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor
