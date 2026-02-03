Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 22. haftası bugün oynanan 2 maçla başladı.
Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakada iLab Basketbol, konuk ettiği Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'u 93-69 mağlup etti.
Günün ikinci mücadelesi ise Kahramanmaraş Merkez Spor Salonu'nda oynandı. Çayırova Belediyespor, deplasmanda Kipaş İstiklalspor'u 92-75 yendi.
Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor