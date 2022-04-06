Türkiye Basketbol Federasyonu, AA'nın kuruluşunun 102'nci yıl dönümünü kutladı - Haberler

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Türkiye Basketbol Federasyonu, AA'nın kuruluşunun 102'nci yıl dönümünü kutladı

AA - Serdal Kalaycı - Spor
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Türkiye Basketbol Federasyonu, AA'nın kuruluşunun 102'nci yıl dönümünü kutladı

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 102'nci yıl dönümünü, yayımladığı mesajla kutladı.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 102'nci yıl dönümünü, yayımladığı mesajla kutladı.

TBF'nin internet sitesinden yayımlanan kutlama mesajında şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Basketbol Federasyonu olarak; Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla 6 Nisan 1920'de 'Anadolu'nun sesini dünyaya duyurmak' gayesiyle yayın hayatına başlayan, o günden bugüne ülkenin dört bir yanına ve dünyaya yayılmış habercilik ağıyla hizmet veren Anadolu Ajansının 102. kuruluş yıl dönümünü kutluyoruz."

AA / Serdal Kalaycı - Spor

Mustafa Kemal Atatürk, basketbol, Türkiye, Nisan, Spor, Haberler

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