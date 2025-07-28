Türkiye, Basketbol 18 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda Son 16 Turu'na Yükseldi

Basketbol 18 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye, B Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında İsveç'i 83-56 yenerek adını son 16 turuna yazdırdı.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad ile aynı adı taşıyan salonda oynanan müsabakaya milliler Mert Kocagözoğlu, Yücel Çağın Başaran, Yavuz Selim Kara, Cengiz Coşkun ve Rezon Elezay 5'i ile başladı.

Maçın ilk çeyreğini 27-15 önde tamamlayan ay-yıldızlılar, soyunma odasına 45-28 üstün girdi. İkinci yarıda skor üstünlüğünü sürdüren genç milliler, final periyoduna 62-39 önde gittiği karşılaşmayı, 83-56 kazandı.

İsveç karşısında milli takımda Cengiz Coşkun 15 sayı, 3 asist, Yücel Çağın Başaran 10 sayı, 7 asist kaydetti.

Türkiye, B Grubu'nda 2 galibiyet, 1 yenilgi alarak son 16 turuna yükseldi.

Millilerin son 16 turundaki rakibi A Grubu'ndaki Almanya-Bulgaristan maçının ardından belli olacak.