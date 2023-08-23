Türkiye başka hiçbir transferi konuşmayacak! Erden Timur, Verratti'yi Arapların elinden kapıyor

Galatasaray, Al-Ahli ile görüşmeleri donduran PSG'nin yıldızı Marco Verratti için harekete geçti. Erden Timur'un en büyük hayallerinden biri olan İtalyan orta saha için sarı-kırmızılılar, tüm şartları zorlayacak.

Paris Saint-Germain ile yolları ayırmasına kesin gözüyle bakılan Marco Verratti'nin Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli ile yaptığı görüşmeler durdu. Bu gelişme üzerine harekete geçen Galatasaray, İtalyan orta sahayı renklerine bağlamak için düğmeye bastı.

TALEPLERİ SONRASI GÖRÜŞMELER DURDU

L'Equipe'in haberine göre; Paris Saint-Germain'den ayrılması beklenen Marcao Verratti, Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli ile prensip anlaşmasına varmıştı. Ancak dünyaca ünlü futbolcunun menajerlerinden yeni talepler gelmesi sonrası Al-Ahli transferi askıya aldı.

GALATASARAY ŞARTLARI ZORLAMAYA HAZIR

Bu gelişme sonrası devreye giren Galatasaray'ın Verratti'yi transfer etmek tüm şartları zorlamaya hazır olduğu belirtildi. Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'un en büyük hayallerinden biri olan futbolcu için kesenin ağzını açacağı iddia ediliyor.