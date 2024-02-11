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Türkiye, Balkan Salon Atletizm Şampiyonası'nda 18 madalya kazandı

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Türkiye, 28'inci Balkan Salon Atletizm Şampiyonası'nda 5 altın, 8 gümüş, 5 bronz madalya kazanarak toplamda 18 madalya elde etti. Şampiyonada erkeklerde Türkiye birinci olurken, kadınlarda Romanya birinci sırada yer aldı.

Türkiye, 28'inci Balkan Salon Atletizm Şampiyonası'nda 5 altın, 8 gümüş, 5 bronz olmak üzere toplamda 18 madalya kazandı.

Balkan Salon Atletizm Şampiyonası, İstanbul'da düzenlendi. 10 Şubat'ta düzenlenen şampiyonada 21 ülkeden 239 sporcu mücadele etti. Şampiyonada kadınlarda Romanya; 3 altın, 1 gümüş madalya ile ilk sırada yer aldı. Arnavutluk, 2 altın ve 1 gümüş madalya kazanarak 2'nci olurken, Türkiye 1 altın, 5 gümüş, 2 bronz madalya ile şampiyonayı üçüncü tamamladı.

ERKEKLERDE İLK SIRA TÜRKİYE'NİN

Erkeklerde ilk sırayı Türkiye aldı. Milli atletler; 4 altın, 5 gümüş ve 3 bronz madalya kazanarak ilk sıranın sahibi oldu. Slovenya 2 altın, 1 gümüş madalya ile ikinci olurken, 1 altın ve 2 gümüş madalya kazanan Yunanistan ise şampiyonayı üçüncü sırada tamamladı.

Türkiye adına madalya kazanan sporcular şöyle:

ALTIN MADALYA KAZANAN SPORCULAR:

4X400M KADIN MİLLİ TAKIMI: Elif Polat, Sıla Koloğlu, Büşra Barbaros ve Eda Nur Tulum

ÜÇ ADIM ATLAMA:  Can Özüpek

400M: Berke Akçam (U23 Türkiye rekoru)

800M: Ömer Faruk Bozdağ (Büyükler ve U23 Türkiye rekorları)

4X400M ERKEK BAYRAK TAKIMI:  Yağız Canlı, İlyas Çanakçı, Oğuzhan Kaya ve  Berke Akçam

GÜMÜŞ MADALYA KAZANAN SPORCULAR:

60M ENGELİ: Mikdat Sevler

1500M: Mehmet Çelik

60M: Ertan Özkan

ÜÇ ADIM ATLAMA: Gizem Akgöz

1500M: Burcu Subatan

3000M: Pelinsu Şahin

GÜLLE ATMA: Emel Dereli

400M: Edanur Tulum

BRONZ MADALYA KAZANAN SPORCULAR:

60M: Simay Özçiftçi

400M: Sıla Koloğlu

60M: Aykut Ay

800M: Salih Teksöz

1500M: Abdurrahman Gediklioğlu

Öte yandan 800m kadınlar 4'üncü olan Dilek Kocak, U20 Türkiye rekoru kırdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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