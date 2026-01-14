Milli badmintoncuların kalpleri 'akıllı sensör' ile kontrol ediliyor

Türkiye Badminton Federasyonu tarafından kullanılmaya başlanan akıllı sensörler ile sporcuların kalp atım hızları yakından takip edilerek maçlardaki tempoları artırılmaya çalışılıyor.

Türkiye Badminton Federasyonu teknolojiden faydalanarak sporcuların maçlara daha verimli hazırlanabilmeleri için çalışma yürüttü.

Bu kapsamda milli badmintonculara akıllı sensörler dağıtılarak antrenmanlarda sporcuların kalp atım hızları takip edildi. Nabız yüksekliğinin hata oranını artırması nedeniyle, elde edilen verilerle sporcuların dayanıklılıkları artırılarak, maçlarda yorulmalarının önüne geçilmek isteniyor.

Kastamonu Milli Takımlar Kamp Eğitim Merkezi'nde çalışmalarını sürdüren milli takımın atletik performans antrenörü Bülent Marancı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aynı zamanda sporcu kariyer uzmanı olarak da görev yaptığını belirtti.

Gençlik ve Spor Bakanlığının desteği ve Türkiye Badminton Federasyonu Başkanı Ercan Yıldız sayesinde büyük bir değişim ve dönüşüm başlatıldığını ifade eden Marancı, "Bu değişim ve dönüşümün başlanmasıyla beraber federasyonumuzun içinde 'Yüksek Performans Birimi' oluşturulmuştur. Bu birimin başında da Prof. Dr. Işık Bayraktar hocamız bulunmaktadır. Onların hazırlamış olduğu plan program çerçevesinde 2026 yılı içinde toplam 30 hafta antrenman programımız olacak." dedi.

Federasyondaki bütün sporcuların teknolojiden yararlandığını anlatan Marancı, şunları kaydetti:

"Giyilebilir teknolojilerin başında polar sensörler geliyor. Bu polar sensörleri sporcularımıza zimmetledik. Hepsinin polarları mevcut. Akıllı telefonlarına indirdikleri bir aplikasyonla beraber hem kendi performanslarını inceliyorlar hem de buradan sistemden onları takip etme imkanımız oluyor. En son ekim ayında İstanbul'da ve Bulgaristan'da yaptığımız turnuvalarda bu sistemi kullandık. İki altın, bir gümüş, bir de bronz madalya kazandık."

Türkiye Badminton Federasyonu Milli Takımlar Atletik Performans Antrenörü Murat Atıl ise akıllı sensörlerin önemine dikkati çeti.

Daha önce geleneksel olarak yapılan çalışmaların teknoloji ile önemli bir ivme kazandığını ifade eden Atıl, "Hızlı bir oyun ardından düdük geliyor, duruyorsunuz. Tekrar başlıyor, düdük geliyor duruyorsunuz. Oksijen anlamında toparlanamayan, laktik asidi uzaklaştıramayan sporcu bu hızlanıp yavaşlamaları sırasında sürekli laktik asit biriktiriyor. En büyük dertlerden biri çocuklarımızın laktik asidi hızlı bir şekilde vücuttan uzaklaştıramamaları. İşte polarlar bu noktada bize son derece destek sağlıyor. Çocuklarımızın bu dinlenip yüklenme periyotlarında çabuk toparlanma, geç yorulma özelliklerini antrene edebilmemize yarıyor." diye konuştu.

Milli badmintoncu Buğra Aktaş da kondisyon kampı yaptıklarını kaydederek, "Antrenmanlarımızda artık teknolojiden de faydalanıyoruz. Oksijen kapasitemizi artırmak için polar diye bir cihaz var onu kullanıyoruz. Federasyonumuzun sağladığı bir hizmet bu. Maç esnasında bizim nabzımız yükseldiğinde hata oranımız çoğaldığı için bu cihaz bizim nabzımızın kaçta olduğunu gösteriyor. Biz onu takip edebiliyoruz. Ona göre zamanı kullanmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Sinem Yıldız da akıllı sensörlerin kendilerine çok yardımcı olduğunu belirterek, "Oksijen kapasitemizi artırmayı amaçlayan çalışmalar yapıyoruz. Bu çalışmalar da bize yardımcı oluyor. Bu imkanları bize sağladığı için federasyonumuza teşekkür ederiz. Performansımızı artırmada çok yardımcı olacağını düşünüyoruz. Daha bilinçli şekilde antrenman yapmaya başladık. Bence çok fayda sağladı." değerlendirmesinde bulundu.