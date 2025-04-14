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Türkiye, Avrupa Yol Koşuları Şampiyonası'nda Bronz Madalya Kazandı

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Brüksel'de düzenlenen Avrupa Yol Koşuları Şampiyonası'nda İlham Tanui Özbilen, Kaan Kigen Özbilen ve Hüseyin Can, takım sıralamasında bronz madalya elde etti. Ayrıca, Sezgin Ataç, elit erkekler 10 kilometre koşusunda Türkiye rekorunu kırdı.

Avrupa Yol Koşuları Şampiyonası'ndaki erkekler maraton yarışına katılan İlham Tanui Özbilen, Kaan Kigen Özbilen ve Hüseyin Can, takım sıralamasında bronz madalya kazandı.

Türkiye Atletizm Federasyonunun açıklamasına göre, bu yıl ilk kez düzenlenen organizasyona Belçika'nın başkenti Brüksel ev sahipliği yaptı.

Maraton, yarı maraton ve 10 kilometre mesafelerindeki yarışların bulunduğu şampiyonada, Türkiye'yi 17 atlet temsil etti.

Elit erkekler maraton yarışında mücadele eden İlham Tanui Özbilen, Kaan Kigen Özbilen, Hüseyin Can, bitiş çizgisini sırasıyla 6'ncı, 11'inci ve 15'inci geçti. Milli sporcular, takım klasmanında İsrail ve Belçika'nın ardından 3'üncü sırayı aldı.

Öte yandan elit erkekler 10 kilometre yol koşusuna katılan Sezgin Ataç, 28 dakika 11 saniyelik derecesiyle Aras Kaya'ya ait (28: 23) Türkiye rekorunu kırdı.

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Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor
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