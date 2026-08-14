Haberler

Türkiye'den Oryantiring Tarihi Başarı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Avrupa Yıldızlar Oryantiring Şampiyonası'nda üç milli sporcu ilk 20'ye girerek Türkiye'ye önemli bir başarı kazandırdı. Sedanur Balıkçı Avrupa 7'ncisi olurken, bu derece 16 yaş kızlar kategorisinde en iyi sonuç olarak kayıtlara geçti.

Türkiye, Avrupa Yıldızlar Oryantiring Şampiyonası'nda üç milli sporcusunun ilk 20'de yer almasıyla organizasyon tarihinde önemli bir başarıya imza attı.

Türkiye Oryantiring Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Sedanur Balıkçı, şampiyonadaki sürat yarışını Avrupa 7'ncisi olarak tamamladı.

Balıkçı, bu derecesiyle Türk oryantiring tarihinde 16 yaş kızlar kategorisinde Avrupa Şampiyonası'ndaki en iyi dereceyi elde etti.

Şampiyonada Zeynep İçyer Avrupa 14'üncüsü, Mustafa Talha Bilge ise Avrupa 15'incisi olarak yarışmayı tamamladı.

Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti'nin 25. yıl kutlamasında tarihi mesajlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 25. yıl kutlamasında tarihi mesajlar

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rusya, Avrupa ile savaşa hazırlanıyor: Gemileri hedef alacağız

Rusya resmen savaşa hazırlanıyor! Hedef bu kez karada değil
Süleymancıların lideri Alihan Kuriş'in kardeşinin evinden cephanelik çıktı

Alihan Kuriş’in kardeşinin evinden cephanelik çıktı
Selahattin Demirtaş için sürpriz çıkış! Tarih verdi: İnşallah bizimle olacak

Demirtaş için sürpriz çıkış! Tarih verdi: İnşallah bizimle olacak
Kedinin ısırdığı çocuk entübe edildi

Bölgede alarm! Kedinin ısırdığı çocuk entübe edildi
Galatasaray'ın yedek kulübesinde sıfır hücumcu

Galatasaray'ın yedeklerini görenler inanamıyor
Abdullah Özdemir, tarihi günde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mutluluğunu ikiye katlayacak haberi verdi

Tarihi günde Erdoğan'ın mutluluğunu ikiye katlayacak haberi verdi
Kız istemeye gittiler, o esnada yan odadan gelen mesajla dumura uğradı

Kız istemeye gittiler, yan odadan gelen mesajla dumura uğradı