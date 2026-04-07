Milli trampolin cimnastikçiler, Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek

Türkiye'den 15 sporcunun katılacağı Avrupa Trampolin Cimnastik Şampiyonası, yarın Portekiz'de başlayacak.

Türkiye Cimnastik Federasyonunun açıklamasına göre Portimao kentinin ev sahipliği yapacağı organizasyon, 12 Nisan'da sona erecek.

Şampiyonada Türkiye'yi, 7'si büyükler, 8'i gençler kategorisinde olmak üzere 15 sporcu temsil edecek.

Milli takım kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Büyükler: Hüseyin Engin Yontucu, Emirhan Danış, Batuhan Meriç Mamur, Livanur Yalçın, Ecem Nisa Esen, Ada Kanat, Havva Esin Ergün

Gençler: Sinan Cankurt, Abdullah Mehmet Tükel, Burak Demirci, Kerem İbrahim Çetin, Emine Güneş Can, Fatma Rana Gökçe, Asya Sıla Karakurt, Ecrin Mevlüdiye Aydın