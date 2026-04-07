Haberler

Milli trampolin cimnastikçiler, Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Portekiz'de düzenlenecek Avrupa Trampolin Cimnastik Şampiyonası'nda Türkiye, 15 sporcuyla temsil edilecek. Organizasyon 12 Nisan'da sona erecek.

Türkiye'den 15 sporcunun katılacağı Avrupa Trampolin Cimnastik Şampiyonası, yarın Portekiz'de başlayacak.

Türkiye Cimnastik Federasyonunun açıklamasına göre Portimao kentinin ev sahipliği yapacağı organizasyon, 12 Nisan'da sona erecek.

Şampiyonada Türkiye'yi, 7'si büyükler, 8'i gençler kategorisinde olmak üzere 15 sporcu temsil edecek.

Milli takım kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Büyükler: Hüseyin Engin Yontucu, Emirhan Danış, Batuhan Meriç Mamur, Livanur Yalçın, Ecem Nisa Esen, Ada Kanat, Havva Esin Ergün

Gençler: Sinan Cankurt, Abdullah Mehmet Tükel, Burak Demirci, Kerem İbrahim Çetin, Emine Güneş Can, Fatma Rana Gökçe, Asya Sıla Karakurt, Ecrin Mevlüdiye Aydın

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

