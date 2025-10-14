Türkiye, Avrupa Takımlar Satranç Şampiyonası'nda Tarih Yazdı

TÜRKİYE, Gürcistan'ın Batum kentinde düzenlenen 2025 Avrupa Takımlar Satranç Şampiyonası'nda A Milli Satranç Takımımız genel kategoride tarihteki en iyi sonucunu alarak 10'uncu, kadınlar kategorisinde ise 16'ncı oldu

Gürcistan'ın Batum kentinde 4-15 Ekim tarihleri arasında düzenlenen 2025 Avrupa Takımlar Satranç Şampiyonası tamamlandı. Avrupa Satranç Birliği (ECU) Genel Kurulu ve Gürcistan Satranç Federasyonu tarafından organize edilen şampiyonada, 'Genel' ve 'Kadınlar' olarak iki kategoride milli takımlarımız ülkemizi temsil etti. Satrançta ulusal takımlar arasındaki en prestijli organizasyonlardan birisi olarak kabul edilen şampiyonada genel kategoride 40, kadınlar kategorisinde ise 36 ülke takımı yer aldı. Toplamda ise 376elit sporcu ülkelerini temsil etmek için yarıştı.

10 MİLLİ SPORCU ÜLKEMİZİ TEMSİL ETTİ

Türkiye, bu sene genel kategoride GM Ediz Gürel, GM Mustafa Yılmaz, GM Emre Can, GM Vahap Şanal ve GM Işık Can; kadınlar kategorisinde ise IM Ekaterina Atalık, WIM Sıla Çağlar, WIM Gülenay Aydın, WFM Ceren Tırpan ve WFM Elif Zeren Yıldız temsil etti.

TÜRKİYE'NİN SATRANÇ TARİHİNDEKİ EN İYİ DERECESİ

Şampiyonada mücadele eden takımlarımız; sahip oldukları reyting ortalamalarıyla, genel kategoride 16'ncı, kadınlar kategorisinde ise 18'inci sırada turnuvaya başladı. On gün süren zorlu mücadeleler sonunda milli takımlarımız üstün bir performans sergileyerek şampiyonayı; genel kategoride 10'uncu tamamlayarak Türkiye'nin satranç tarihindeki en iyi derecesine imza attı. Mille takımlar kadınlar kategorisini ise 16'ncı olarak tamamladı.

GM IŞIK CAN'DAN ÜSTÜN PERFORMANS

GM Işık Can, Avrupa Takımlar Satranç Şampiyonası masa derecelerinde yedek masada ikinci olarak ülkemizi gururlandırdı.

WFM CEREN TIRPAN'A WIM NORMU

Şampiyonada kadınlar kategorisinde yarışan sporcumuz WFM Ceren Tırpan ise gösterdiği üstün performansıyla birlikte WIM normu almaya hak kazandı.

SATRANÇTA SADECE MASADA DEĞİL ORGANİZASYONDA DA VARIZ

Şampiyonada, Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) Teknik Kurul Başkanı Uluslararası Hakem IA Melih Çiçek de Başhakem Yardımcısı olarak görev alarak ülkemizi temsil etti. Aynı zamanda şampiyona sırasında düzenlenen Avrupa Satranç Birliği (ECU) Kongresi'nde Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Fethi Apaydın, TSF Asbaşkanı Seçkin Serpil, TSF Yönetim Kurulu Üyesi Alper Efe Ataman ve TSF Teknik Kurul Başkanı IA Melih Çiçek de yer aldı.